L'homme du match est satisfait: "C'est 100% mérité"

Elu homme du match de la rencontre entre le Club de Bruges et l'Antwerp, Ruud Vormer se délectait de la victoire des siens et n'a peur de personne au prochain tour.

Buteur, passeur, élu homme du match: Ruud Vormer a passé une belle soirée contre l'Antwerp. "C'est 100 fois mérité", déclare le Hollandais après la rencontre. "On a su prendre l'avantage, on a ensuite géré le match. La première période a été compliquée car ils ont joué avec un bloc très défensif et très compacte. Ils misaient sur les contres avec Didier Lamkel Zé."

Malgré cette bonne prestation, Vormer sait qu'il y a des choses à corriger: "Le but qu'on prend, ça ne doit pas arriver. Heureusement cela ne nous a pas fait douter fort longtemps. Quelques minutes après, je vois que le gardien est mal placé et j'ai tenté ma chance"

Les Brugeois peuvent maintenant attendre le tirage au sort: "L'adversaire? Je n'ai pas de préférence. Il faut battre tout le monde, une rencontre est une rencontre".