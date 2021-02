Vanhaezebrouck indulgent avec les erreurs d'arbitrage : "Sans le VAR, ce serait pire"

L'entraîneur de La Gantoise était pourtant remonté contre l'arbitrage après le match face à Eupen.

La Gantoise a partagé dimanche face à Eupen en championnat. Un 2-2 qui a fait bondir Hein Vanhaezebrouck qui estime que son club perd deux points à cause de deux erreurs d'arbitrage.

Cependant, en conférence de presse, "HVH" n'a pas voulu jeter la pierre sur le corps arbitral : "Ils auraient dû admettre que des erreurs ont été commises, c'est aussi humain. Tout le monde peut accepter cela".

Le coach des Buffalos a pris l'exemple du tir au but de Courtai face au Standard qui aurait dû être retiré selon lui alors qu'Henkinet n'était pas sur sa ligne : "Avec le VAR, ils demandent à retirer le penalty lorsqu'un gardien se trouve à deux centimètres de sa ligne de but. On peut dire beaucoup de choses sur le VAR, mais sans cela, la situation serait pire".