🎥 Younited Belgium, l'action de Noël de la Pro League, rapporte un montant record

Un reportage a été tourné afin de mettre en avant les "actions Football & Community" de la Pro League.

L'action de Noël de la Pro League a une nouvelle fois été un grand succès. Dans un communiqué, cette dernière annonce que l'action Younited Belgium a récolté près de 145 000 euros.

La Pro League ajoute que cette année les indemnités des sanctions "Covid" sont reversées à Tele-Onthaal et Télé-Accueil.

Celle-ci rappelle également son "engagement en faveur de la diversité dans le football et la société". Ainsi lors du week-end du 7 mars, les brassards ainsi que les drapeaux sur les poteaux de corner seront aux couleurx de l'arc-en-ciel pour la campagne "Football for All".