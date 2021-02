Mehdi Carcela heureux d'avoir prolongé son contrat au Standard : "Mon club de coeur"

Les Rouches ont officiellement annoncé la prolongation de leur médian vendredi sur Tik Tok.

La nouvelle a surpris beaucoup de monde mais Mehdi Carcela a prolongé son contrat vendredi au Standard. Un nouveau contrat qui donne certainement le sourire aux supporters et qui fait certainement un heureux.

"Heureux et fier de prolonger dans mon club de coeur avec des vrais supporters qui donnent leurs vies pour ce club. Pour ceux-là, je continuerai à tout donner... Et plus encore ! Soyez prêt ! On va tout donner", a écrit Carcela sur Twitter.