Le Standard de Liège et l'Antwerp se quittent dos à dos

Ce dimanche après-midi, le Standard de Liège accueillait l'Antwerp du côté de Sclessin.

Mbaye Leye devait se passer des services de Dussenne (suspendu), de Bodart (blessé) et d'Amallah (blessé) ce week-end.

Du côté anversois, Franky Vercauteren alignait son onze type et c'est l'homme en forme du matricule 1 qui était aligné en pointe de l'attaque, un certain Lamkel Zé.

Mbaye Leye avait dit qu'il voulait que son équipe marque rapidement contre l'Antwerp, son voeu a été exaucé. Les Rouches obtiendront un penalty après intervention de la VAR suite à une faute de De Pauw sur Bokadi dans le rectangle. C'est Mehdi Carcela qui se chargera de le transformer et de permettre au Standard d'ouvrir la marque (8e), 1-0.

Le matricule 16 obtiendra une belle opportunité quelques minutes plus tard mais Raskin, pourtant bien servi par Siquet, tentera le tir du pied gauche et enverra le cuir à côté du but (18e). Toutefois, l'Antwerp réagira et reviendra au score grâce à une belle reconversion offensive signée Didier Lamkel Zé. Le Camerounais percera le flanc droit des Rouches et distillera un caviar à De Pauw qui propulsera le ballon au fond d'une belle reprise de volée (28e), 1-1.

Juste après, le Great Old parviendra à s'infiltrer dans le rectangle anversois mais Jordan Lukaku croquera sa frappe (31e) tandis que Lamkel Zé verra son enroulé être dévié en corner (40e).

En début de seconde période, l'Antwerp a failli prendre les commades de la rencontre. Sur un corner de Refaelov, Gerkens verra sa tête heurter la barre avant de voir Henkinet effectuer un arrêt décisif devant Seck (55e). À part un coup franc direct de Laifis capté par Beiranvand (64e), le Standard sera un peu trop attentiste après la pause. D'ailleurs, Lamkel Zé loupera une énorme possibilité en envoyant le ballon juste à côté alors qu'il était tout seul face au portier adverse (67e). Pourtant bien gêné par Bokadi, Frank Boya manquera lui aussi une très belle opportunité (71e). L'Antwerp aura encore l'occasion de doubler la mise en fin de rencontre mais Buta, pourtant à deux mètres du but, se loupera (88e). En fin de rencontre, Lamkel Zé marquera mais son but sera annulé pour hors-jeu. Le score n'évoluera pas, les deux équipes se quitteront dos à dos, 1-1.

Le Standard de Liège s'est éteint au fur à mesure de la rencontre et partage donc l'enjeu contre l'Antwerp qui aurait même pu repartir avec les trois points au vu des occasions vendangées.