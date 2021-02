Kompany avait prévenu : "J'avais dit après la victoire à l'Union que rien n'était fait"

Anderlecht est tombé dans le piège : après trois victoires à l'extérieur et surtout une démonstration à l'Union, les Mauves n'ont rien montré au Cercle de Bruges.

C'était l'un des slogans de Vincent Kompany : "Don't believe the hype, don't believe the drama" - autrement dit, que les choses se passent bien ou mal, pas question ni de s'emballer, ni de dramatiser. Quand Anderlecht était à la peine, le T1 avait donc relativisé ; après le 0-5 au Parc Duden, il avait calmé le jeu. Grand bien lui en a pris. "C'est le football", sourit-il avec un peu de lassitude en conférence de presse après le nul flatteur au Cercle de Bruges (0-0).

"J'avais dit après nos belles prestations qu'il ne fallait pas se croire arrivés, je crois que j'étais resté assez calme en après-match", continue Kompany. "Je ne voulais pas croire en la hype, et maintenant je ne veux pas faire un drame de cette défaite. Mais c'est un fait qu'aujourd'hui, ce n'était pas assez bon. J'ai dit à mes joueurs qu'ils peuvent mieux faire, qu'ils l'ont déjà montré en match et à l'entraînement, mais qu'il faudra maintenant le prouver dès dimanche face à Courtrai".

Un manque d'intensité ?

Les Anderlechtois ont par moment réellement été baladés par le Cercle. "Nos points forts sont habituellement les seconds ballons et l'intensité que nous mettons. Il y a beaucoup d'équipes en Belgique qui sont très solides physiquement et nous avons souvent les armes pour leur répondre, mais ce soir, c'était moins bon sur ce plan", reconnaît Kompany.