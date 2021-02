Le Beerschot frustré : "Nous avons été naïfs mais ce deuxième but était clairement hors-jeu"

Alors que le Beerschot filait vers la victoire après un but marqué par Holzhauser sur penalty à la 52e, Malines a planté deux buts durant les arrêts de jeu via Walsch (90e) et Druijf (90e+4) . Les Rats étaient assez frustrés à l'issue de la rencontre.

Une défaite amère pour le Beerschot qui pensait empocher les trois points. Mais Malines en a décidé autrement en toute fin de rencontre. "Nous nous sommes très bien tenus pendant 85 minutes, nous avons créé un danger permanent et avons mis la pression. Mais nous devons aussi apprendre à tuer le match", a confié Will Still à l'issue de la rencontre. "C'est très frustrant. Nous avons peut-être été un peu naïfs avec ce 1-2, mais ce deuxième but était clairement hors-jeu. Je ne comprends pas comment la VAR n'a pas vu cela. Il était clairement hors-jeu. C'est dommage. Après l'élimination de la Coupe, cela est un nouveau coup sur la tête. C'est frustrant, mais il y a eu aussi des points positifs aujourd'hui. Il y a eu une nette différence de niveau par rapport à jeudi, mais une défaite comme celle-ci est vraiment douloureuse", a conclu l'entraîneur du Beerschot.