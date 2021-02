Un ancien joueur du Club de Bruges voit les Gazelles aller très loin en Europa League : "Une finale ? Pourquoi pas ?

Y a-t-il encore des personnes qui pensent que le Club ne sera pas champion à nouveau cette saison ? Le leader de D1A est toujours en course en Europa League. Jusqu'où peuvent-ils aller ?

Philippe Vande Walle lui-même a joué une demi-finale avec le Club de Bruges en 1988 lors de la Coupe de l'UEFA. "Des joueurs comme Mata, Lang, Vormer et Vanaken sont exceptionnels, et ils forment un tel collectif. Clement le souligne dans chaque discours. C'est important de nos jours pour que tout le monde reste vigilant. Notre succès à l'époque était également en partie basé sur l'amitié, la cohésion et le caractère. Nous n'avions peur de rien ni de personne et nous avons toujours continué", déclare l'ancien portier à Krant van West-Vlaanderen.

"Pour moi, le point fort actuel du Club est Mata : un joueur francophone qui s'est adapté, qui a su s'épanoui et qui a apporté mentalité et qualité. Avec ce que le Club a appris en Ligue des champions, je pense qu'il peut dépasser Kiev et qu'il est capable de créer la surprise en Europa League. Le noyau a d'ailleurs été renforcé depuis lors. Je ne sais pas si une finale est possible cette année, mais je me dis pourquoi pas ? Bien qu'avec le 12e homme dans le stade, ils auraient plus de chances d'arriver ne finale".