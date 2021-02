Bruges retient son souffle : de nombreux employés, y compris plusieurs joueurs, testés positifs

Avec quelle équipe le Club de Bruges se rendra-t-il en Ukraine ? Plusieurs dizaines d'employés brugeois auraient été contrôlés positifs au Covid-19.

Ce lundi, la mauvaise nouvelle tombait : Charles De Ketelaere pourrait ne pas être du voyage en Ukraine pour affronter le Dynamo Kiev, après avoir présenté des symptômes du Covid-19. Le joueur avait été renvoyé chez lui et attendait les résultats de tests qui, rapporte Het Laatste Nieuws, auraient révélé une véritable hécatombe au sein du noyau brugeois.

En plus du jeune De Ketelaere, Matej Mitrovic et Stefano Denswil, déjà absents ce week-end et qui présentaient de légers symptômes, auraient été testés positifs ... comme, au total, une trentaine d'employés et joueurs du Club. Reste à voir si d'autres cadres brugeois seront également absents pour le déplacement de ce jeudi au Dynamo.