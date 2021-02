Deux absents de marque pour la Juve à Porto

La Vieille Dame sera déforcée pour son huitième de finale aller de Ligue des Champions.

Après Barça-PSG et Leipzig-Liverpool, ce sera au tour de la Juventus de reprendre les chemins de la Ligue des Champions, mercredi soir. En difficulté en championnat, Cristiano Ronaldo et ses équipiers espèrent retrouver le sourire à Porto.

Sans deux joueurs importants: Leonardo Bonucci et Paulo Dyabala manqueront à l'appel. Le défenseur italien avait déjà loupé le déplacement à Naples dimanche et souffre "d'un petit pépin physique" selon Andrea Pirlo. Tandis que l'attaquant argentin vient seulement de reprendre l'entraînement et n'est pas encore prêt à jouer.