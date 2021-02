Paul Scholes évoque Adnan Januzaj: "Il faudra s'en méfier"

Adnan Januzaj retourve Manchester United en Europa League et Paul Scholes prévient: les Red Devils devront s'en méfier.

C'est en partie aux côtés de Paul Scholes qu'Adnan Januzaj a grandi à Manchester United. Le médian anglais a entraîné la réserve des Red Devils pendant plusieurs mois, avant que Januzaj ne fasse ses premiers pas avec l'équipe première.

"Un magnifique pied gauche"

"C'était un joueur très talentueux et il l'est encore aujourd'hui", insiste Paul Scholes au micro de MUTV. "Il s'en sort très bien du côté de la Real Sociedad et je pense qu'il a fait un bon choix en signant là-bas", ajoute l'ancienne gloire de Manchester United.

Les Red Devils sont prévenus avant le seizième de finale aller d'Europa League qui opposera les deux clubs ce jeudi. "Adnan sait faire beaucoup de choses. Il peut dribbler, il a un magnifique pied gauche. Il peut marquer ou donner des buts. Il faudra vraiment se méfier de lui", conclut Paul Scholes.