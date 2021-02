Jordan Lukaku s'est imposé sur le flanc gauche de l'Antwerp: "Dommage pour Juklerod, mais c'est le Business"

Jordan Lukaku aligne les rencontres avec l'Antwerp, avec les Diables Rouges en tête.

Arrivé en début de saison à l'Antwerp, Jordan Lukaku est revenu sur les premiers mois de son retour en Jupiler Pro League, 4 ans après avoir quitté Ostende. Son concurrent direct, Simen Juklerod, doit finir la saison avec le noyau B après avoir signé à Genk pour la saison prochaine."

"Je trouve ça dommage ce qu'il se passe avec Simen, mais cela arrive dans beaucoup de clubs lorsqu'un joueur est dans sa dernière année de contrat et qu'il ne prolonge pas. Ce n'est pas personnel, c'est le business", a expliqué Jordan Lukaku dans Sport/Foot Magazine.

"Je sais comment les clubs fonctionnent. Lorsque tu prolonges ton contrat ils pensent que vous n'allez plus les aider. En tant que joueur, tu es après dans un "no man's land" et la seule chose que tu puisses faire c'est de continuer à travailler".

Cet été, Lukaku a choisi l'antwerp pour avoir du temps de jeu: "Pour moi, l'antwerp était plus intéressant que Watford. Ici je joue en première division, en coupe d'Europe, mes chances d'être appelé en équipe natonale sont plus grandes qu'en jouant en Championship".