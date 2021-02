L'homme en forme de l'Antwerp sera absent face aux Rangers

Le Great Old à les huitièmes de finale de l'Europa League en ligne de mire mais les Rangers sont sur leur passage.

Lamkel Zé suspendu, Haroun et Mbokani blessés: beaucoup de joueurs importants ne seront pas disponibles contre les Rangers ce jeudi soir.

L'Antwerp est véritablement dans le dur : Nill De Pauw et Mbenza ne seront pas là non plus puisqu'ils ne sont pas sur la liste européenne du club.

Un coup dur pour De Pauw qui l'homme en forme du Great Old après son but le week-end dernier face au Standard.

Avenatti, Le Marchand et Lamkel Zé ont été choisis comme nouveaux noms sur la liste européenne, rapporte Het Laatste Nieuws. Et donc De Pauw est laissé de côté.