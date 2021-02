Bas Dost reste ambitieux malgré les absents: "Nous venons ici avec des attentes élevées"

Bas Dost est prêt à faire le boulot, même s'il y a des absents, même s'il fait froid.

Ce jeudi, sur la pelouse de Kiev, le Club de Bruges comptera encore plus sur son attaquant en forme, Bas Dost. "Les absences de Vanaken et de Lang sont agaçantes, car ce sont deux excellents joueurs. Mais il faudra bien faire avec, il y a de très bons joueurs qui sont venus ici à Kiev", a déclaré le Hollandais en conférence de presse.

Cela fait maintenant 6 semaines que le Hollandais est en Belgique, et il a déjà laissé sa carte de visite. Pourra-t-il emmener tout le monde dans son sillage ce jeudi? "En tant que joueur d'expérience, vous devez toujours apporter quelque chose, que vous soyez nouveau ou non dans l'équipe. Cependant, je ne suis pas occupé par ma propre prestation. Les coaches sont là pour guider tout le monde, moi je dois aussi me concentrer pour marquer des buts".

Durant sa carrière, Dost a déjà disputé par trois fois un quart de finale en Europa League: "Nous venons ici avec des attentes élevées, nous voulons nous qualifier pour le tour suivant. Il va faire froid? Nous ne devons pas se servir de ça comme excuse, nous devons flamber".