Remonté, Fabio Capello tacle la Juventus

Pour le compte du huitième de finale aller de la Ligue des Champions mercredi, la Juventus Turin s'est inclinée sur la pelouse du FC Porto (1-2).

Fabio Capello a poussé un véritable coup de gueule par rapport aux deux buts encaissés par la Juventus contre le FC Porto.

"Les 80 secondes des deux buts de Porto sont inacceptables. La Ligue des Champions est la compétition des détails et on parle d'un manque d'attention, ce n'est pas possible. Sur le premier but, l'erreur de Bentancur était énorme et il était difficile pour le gardien de faire quoi que ce soit. Et le but en seconde période, encore une fois, cela atteste d'un manque d'attention et que les joueurs n'ont pas regardé leurs adversaires pour concéder un but en défense à 8 contre 3", a déploré l'ex-coach des Bianconeri, désormais consultant pour Sky Italia.