Silvio Proto revient sur sa fin de carrière : "Le football est quelque chose que j'ai subi"

Quelques jours après avoir arrêté sa carrière, Silvio Proto a expliqué sa décision. Sans regret, l'ancien gardien d'Anderlecht est soulagé.

L'aventure est finie pour Silvio Proto. Le 5 février dernier, le gardien de but a mis un terme à sa carrière, après avoir rompu son contrat avec la Lazio Rome. Si c'est sans doute une déception pous ses fans, c'est un soulagement pour l'homme de 37 ans, comme il le confie lui-même.

Dans des propos relayés par La Dernière Heure, le natif de Charleroi s'est confié à coeur ouvert. "Le football est quelque chose que j’ai subi. Je suis dedans depuis mes 16 ans. Ce n’était plus un plaisir mais un boulot. Au début, oui c’était du plaisir mais ça a vite basculé. Quand je suis passé de La Louvière à Anderlecht, en fait. La pression la médiatisation, la critique… Le foot n’était pas la chose que j’aimais le plus. Je préférais aller pêcher ou jouer au golf. Avec la pression, j’étais souvent stressé à la maison. Depuis que je sais que je vais arrêter, je suis bien plus calme [...] À refaire, je ne sais pas si je ferais le même choix de vie."

Pour rappel, Silvio Proto a gardé les capes d'Anderlecht pendant de nombreuses années avant de rallier l'Italie. De 2005 à 2016, il a disputé 373 rencontres toutes compétitions confondues avec les Mauves. Avec 14 titres remportés avec le RSCA, l'ancien international belge a marqué la Pro League de son empreinte.