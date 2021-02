Glen De Boeck prêt à faire son retour à Anderlecht : "Je peux apporter une valeur ajoutée"

Sans emploi, Glen De Boeck aimerait retrouver un nouveau challenge et pourquoi pas retrouver un club qu'il connait fort bien et où il a évolué pendant dix ans. Il ne dirait pas non quant au fait de devenir l'adjoint de Vincent Kompany.

Glen De Boeck s'attendait à voir autre chose concernant le jeu proposé par Anderlecht. "Si vous continuez à jouer de cette manière, ce ne sera pas bon", a-t-il confié à HLN. "Un coach doit évaluer quelle philosophie est possible avec son équipe et les joueurs à disposition. Il ne doit pas faire le contraire et appliquer d'office sa philosophie. Cela ne fonctionne pas comme ça", a expliqué l'ancien Mauve. Que faut-il donc faire ? "Je note juste que, pour autant que je sache, l'ambition d'Anderlecht depuis des temps immémoriaux est d'être le premier du championnat. J'ai présenté ma candidature pour succéder à Frutos en tant qu'entraîneur-adjoint. Pour l'instant, je n'en ai pas entendu parler. J'ai un passé avec Anderlecht, je connais le club et j'ai de l'expérience : je peux offrir une valeur ajoutée. Du moins, c'est ainsi que je le vois". Bien que travailler avec Kompany ne soit pas une tâche facile. "Kompany est le patron, je ne ferais que le soutenir. Quand j'étais entraîneur, je m'entourais de gens forts, comme - Lorenzo Staelens - il était ma caisse de résonance tactique. Lorenzo et moi n'étions pas toujours d'accord, et nous n'étions pas obligés, mais au moins il m'a donné des idées rafraîchissantes. Des choses auxquelles je n'aurais peut-être pas pensé. Et puis j'ai pris la décision finale. Ce que je veux dire : en tant qu'entraîneur principal, vous avez besoin de personnes qui vous font réfléchir", a conclu Glen De Boeck.

