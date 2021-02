🎥 L'autobut gag d'un défenseur de l'Etoile rouge de Belgrade face à l'AC Milan

L'Etoile rouge de Belgrade a réussi à arracher un partage face à l'AC Milan jeudi soir (2-2) lors des seizièmes de finale aller de l'Europa League.

Un résultat quelque peu inespéré pour les Serbes qui ont été victimes d'un véritable coup dur juste avant la mi-temps. Alors que le score était encore vierge, le défenseur Radovan Pankov a donné l'avantage aux Lombards sur un autobut gag.

Un centre venu de la droite a été maladroitement touché par le défenseur qui a trompé son gardien avec un petit pont.

Milan leads with an own goal by Pankov 😨#Milan #UEL

pic.twitter.com/AWTEOMgfpp