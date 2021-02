Les Football Leaks révèlent le rôle de Mogi Bayat à Anderlecht: il a utilisé le club pour toutes sortes de choses

Ce n'est plus un secret pour personne que Mogi Bayat a joué un rôle de premier plan à Anderlecht. Herman Van Holsbeeck l'a finalement consulté sur pratiquement tous les dossiers et Bayat avait littéralement les clés du club.

Les Football Leaks ont révélé plusieurs secrets dans le monde du football belge et ont eu le véritable effet d'une bombe. Dans leurs éditions du jour, le Standaard et Le Soir balancent de nouvelles révélations sur Mogi Bayat et son rôle au sein du Sporting d'Anderlecht.

Bayat utilisait des timbres et des papiers officiels d'Anderlecht à des fins privées, de temps en temps, il venait de répondre au téléphone dans le bureau de Van Holsbeeck et pouvait verrouiller les portes la nuit. Il avait également le pouvoir d'organiser les transferts et le club comptait sur lui.

Comme par exemple dans le dossier Guillaume Gillet, prêté à Bastia en 2015. Anderlecht attendait la dernière partie du paiement pour ce prêt (les quotidiens évoquent la somme de 750.000 euros) et l'avocat du club a envoyé un mail à Bayat.

"En raison de nos bonnes relations, nous avons conclu le transfert temporaire de notre joueur international belge (…) à des conditions ridicules par rapport aux qualités du joueur, pour te faire plaisir à toi et à Guillaume", a écrit le juriste d'Anderlecht dans des propos rapportés par Le Soir et le Standaard.