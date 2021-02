Un défenseur lyonnais confirme son flirt avec Liverpool

Il est resté et ne le regrette pas du tout, même s'il va devoir passer par la table des négociations.

Dans un entretien accordé à Canal+, Marcelo (33 ans, 23 matchs et 2 buts en L1 cette saison) a clairement annoncé sa volonté. Le défenseur central en fin de contrat à l’Olympique Lyonnais souhaite trouver un accord avec ses supérieurs et signer une prolongation.

"J'ai déjà discuté avec le Jean-Michel Aulas, Juninho et Vincent Ponsot (le directeur général) pour un nouveau contrat, a confié le Brésilien. J'espère qu'on va bientôt trouver une solution. Bien sûr que j'ai envie de rester. Je me sens très bien ici, je sens que je peux donner encore un peu plus à Lyon. Avec le temps et l'expérience, on finira par trouver une bonne solution pour les deux parties."

Du coup, le Gone n’est pas mécontent d’être resté malgré le contact confirmé avec les Reds cet hiver. "Mon agent a parlé avec Liverpool mais comme je l'ai dit, je me sens très bien ici, a insisté Marcelo. Je pense que je peux gagner quelque chose avec Lyon. Mon rêve, c'est de gagner le championnat avec Lyon."

Un objectif à la portée de l’OL, leader provisoire de Ligue 1 après sa victoire à Brest (2-3) vendredi.