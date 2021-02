Kostas Laifis : "Un déplacement compliqué mais il faut l'emporter"

Ce dimanche après-midi, le Standard de Liège se rendra à Zulte Waregem, un déplacement toujours périlleux. Toutefois, les Rouches doivent repartir avec les trois points dans leur escarcelle s'ils veulent disputer les playoffs 1.

Kostas Laifis est l'un des joueurs les plus anciens et les plus expérimentés du Standard. Après un début d'année compliqué où il avait été infecté par le Covid-19 et était resté bloqué à Chypre, il va beaucoup mieux. "Je suis désormais à 100%. J’ai eu le corornavirus, il m’a fallu du temps pour m’en remettre. C'était très compliqué physiquement et j'avais même parfois du mal à marcher", explique l'ancien joueur de l'Olympiakos.

La concurrence est rude cette saison au sein de la charnière centrale. "J'accepte d'être sur le banc et c'est le coach qui décide de toute façon. Moi, je suis toujours prêt à aider l'équipe et à tout donner. Cette concurrence est saine et nécessaire pour progresser et s'améliorer", a souligné le défenseur central.

Ce dimanche, les Rouches croiseront le fer avec Zulte Waregem au Stade Arc-en-ciel, un déplacement périlleux. "Ce sera une partie loin d'être facile, puis leur terrain est compliqué. Mais nous n'avons pas le choix, il faut remporter cette rencontre. Il nous reste 7 finales à disputer et nous devons faire partie de ce top 4. Si nous ne répétons pas les mêmes erreurs, alors tout ira bien", a précisé l'international chypriote avant de poursuivre. "Les jeunes commettent parfois des erreurs mais c'est aussi le cas des plus anciens. Nous sommes une équipe et il faut aller de l'avant. Nous devons prendre moins de buts lors des contre-attaques et arrêter d'encaisser des goals faciles", a conclu Laifis.