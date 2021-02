Moffi dans la forme de sa vie avec Lorient: "Je suis sûr que Lille a peur de nous"

L'ancien attaquant de Courtrai trouve de plus en plus facilement le chemin des filets en Ligue 1.

A la lutte pour le maintien en Ligue 1, le FC Lorient ne craint pas d’affronter Lille ce dimanche (17h05). Les Merlus ont obtenu de bons résultats face aux meilleures équipes du championnat ces dernières semaines, notamment lorsqu’ils avaient battu le Paris Saint-Germain (3-2) grâce à une réalisation de Terem Moffi (21 ans, 18 matchs et 8 buts en L1 cette saison).

"C'est une question d'état d'esprit, a expliqué l’attaquant nigérian à France Football. Quand on joue contre ces grosses équipes, on est souvent contraint de reculer. Mais il faut savoir saisir la moindre opportunité de faire mal. Contre Lille, ça sera un match difficile. Mais je suis sûr qu'ils auront aussi peur de nous. Il faut qu'on garde cette confiance et que l'on donne tout sur le terrain."

Un déplacement périlleux pour les Dogues trois jours après leur défaite contre l’Ajax Amsterdam (1-2) en Ligue Europa.