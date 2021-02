Francky Dury fier de ses ouailles après la victoire contre le Standard

Après la victoire de Zulte Waregem face au Standard de Liège (3-2), l'ancien gendarme était fier de ses troupes à l'issue de la rencontre.

Après avoir connu un gros creux et une période compliquée, Zulte Waregem poursuit son ascension et s'invite à la course au top 4 après sa victoire face au Standard de Liège. "L'équipe fait preuve de plus en plus de maturité et de souplesse tactique. L'équipe a beaucoup travaillé et a exercé une forte pression. Nous avons marqué deux buts que nous n'avons pas l'habitude de planter, deux buts sortis de nulle part. Mais je suis heureux que nous soyons revenus si rapidement à deux reprises. Et puis ce troisième but, la reconversion offensive de Govea était splendide puis il a délivré une merveille de passe à Bruno qui l'a mise au fond. Ce genre d'action rendrait chaque entraîneur heureux", a confié Francky Dury à l'issue de la rencontre.

Dans la zone rouge en début de saison, les Flandriens n'arrêtent pas d'enchaîner depuis et sont dorénavant classés à la septième place. Parviendront-ils à terminer dans le top 4 ? "Nous avons trois matchs difficiles devant nous maintenant (trois déplacements de suite à Courtrai, le Club de Bruges et Anderlecht), mais nous allons nous donner à fond. Nous verrons bien où nous allons aboutir. Quand on vient de la 17e place et qu'on est dans la colonne de gauche maintenant, on joue détendu. Et cela peut être un avantage", a lâché le coach de Zulte Waregem.