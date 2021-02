John van den Brom: "Lever la tête et réagir à Charleroi"

Les semaines se suivent et se ressemblent pour le Racing Genk, qui vit "des moments difficiles", mais John van den Brom reste confiant et déterminé.

Mais le coach du Racing Genk ne se cache pas: "C'est clair que nous sommes dans un creux", a-t-il reconnu après la défaite concédée contre le Beerschot, dimanche soir.

Mais il reste aussi optimiste. "J'ai beaucoup parlé avec les joueurs cette semaine et, malgré la défaite, j'ai vu un groupe qui continue à se battre. On n'a pas eu beaucoup de réussite à la conclusion et on a encaissé un but somptueux. Ajoutez-y un penalty concédé. Ça n'aide pas évidemment", analyse-t-il.

Malgré cette troisième défaite consécutive et une série de quatre matchs sans victoire en championnat, le Genk reste d'ailleurs sur le podium. "On doit lever la tête, parce qu'on a un match important à Charleroi vendredi. Ce qui est incroyable, c'est qu'au niveau du classement, ça ne change presque rien. On le dit depuis des semaines et c'est toujours le cas: nous avons toutes les cartes en main", conclut John van den Brom.