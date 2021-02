Le titre s'envole pour Jan Vertonghen et Benfica

Les Aigles enchaînent les contre-performances.

Pour Jan Vertonghen et Benfica, le titre semble n'être désormais plus qu'une douce illusion. Incapables de trouver les ouvertures, Jan Vertonghen qui a disputé toute la rencontre, et ses équipiers ont été accrochés, dimanche soir, par Fanense (0-0).

C'est la cinquième fois au cours des six dernières rencontres, que Benfica perd des plumes en championnat. Rédhibitoire? Probablement: Benfica est désormais quatrième, derrière Porto, Braga et surtout à 14 unités du solide leader, le Sporting.