L'Union Saint-Gilloise, titrée ... lors du derby de la zwanze ?

Le titre ne peut plus échapper à l'Union Saint-Gilloise, la seule question est : quand sera-t-elle sacrée ?

Virtuellement, la différence entre l'Union Saint-Gilloise et ses plus "proches" poursuivants est actuellement de 15 et 16 points - si l'on part du principe que Seraing (32 points) et Westerlo (31 points) gagneront leur match de moins, ce qui n'est évidemment pas fait. En cas d'égalité de points, les Unionistes seront devant dans tous les cas : si cette avance se confirme à 5 journées de la fin, l'Union sera donc sacrée et remontera officiellement en D1A.

Dans l'état actuel des choses, le match qui pourrait être décisif si rien ne bouge d'ici là est donc ... Union - RWDM, le 13 mars prochain. Si l'USG et ses poursuivants ne se trouent plus avant cette date, une victoire de l'Union face au rival de Molenbeek au Parc Duden les laissera hors de portée de Seraing et Westerlo, qui ne pourront plus rattraper les points les séparant du leader même en cas de sans-faute de leur part et de 0/15 théorique des hommes de Mazzù. Seraing et Westerlo s'affrontent le 7 mars, et un nul entre les deux laisserait uniquement Seraing "dans la course".

Ce ne sont évidemment là que de creux calculs, car la montée de l'USG est actuellement un fait qui ne demande plus qu'à être validé sur le plan mathématique ; pour le symbole, imaginer l'Union fêter officiellement son titre et le retour en D1A lors d'un derby de la zwanze, face au rival enfin retrouvé, aurait une saveur particulière.