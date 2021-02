Poussé vers la sortie au Barça, Luis Suarez n'a pas digéré : "Une question d'amour-propre"

L'international uruguayen est revenu sur son départ du club blaugrana pour rejoindre l'Atlético Madrid.

Poussé vers la sortie par le FC Barcelone l'été dernier, Luis Suarez (34 ans, 20 matchs et 16 buts en Liga cette saison) empile les buts à l'Atletico Madrid et est même co-meilleur buteur de la Liga avec Lionel Messi. El Pistolero est d'ailleurs revenu sur ce triste épisode lors d'un entretien accordé à France Football.

"L'une de mes motivations, c'était de pouvoir montrer qu'il faut encore compter sur moi. C'est une question d'amour-propre. Après toutes ces années au Barça, je voulais démontrer que je peux encore être utile au plus haut niveau, au sein de l'élite espagnole", a souligné le buteur âgé de 34 ans avant de poursuivre. "Ce qui m'a vraiment dérangé, c'est qu'ils me disent que j'étais vieux et que je ne pouvais plus jouer au haut niveau, être à la hauteur d'une grande équipe. C'est ça qui m'a déplu", a conclu Suarez.