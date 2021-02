🎥 'Forza Essevee' après la victoire de Zulte Waregem contre le Standard : "Je l'avais promis aux fans"

Apr§s avoir connu un long creux, Zulte Waregem va mieux et l'a prouvé en s'imposant 3-2 contre le Standard de LiÚge ce dimanche.

Les fans se sont entretenus avec Francky Dury et le club la semaine dernière pour s'assurer d'une implication supplémentaire de Zulte Waregem avant le derby contre le KV Courtrai, mais aussi de manière générale pour maintenir le lien entre les fans et le club.

Ainsi, après la victoire contre le Standard, un "Forza Essevee" a été organisé avec les joueurs de Zulte Waregem, comme d'habitude. Bien sûr, sans supporters, elle n'a pas tout à fait le même effet que lors d'un match normal, mais quand même.

Cela montre également que les joueurs ont envie de retrouver leurs supporters. Gianni Bruno et Damien Marcq étaient aux commandes du mégaphone.

Francky Dury a également eu son mot à dire : "On me l'a en effet demandé et j'ai promis tranquillement de le faire si nous gagnions. Bien sûr, on ne peut pas organiser quelque chose comme ça à l'avance, donc c'était un peu d'improvisation. Je suis heureux de tout ce qui a été montré sur le terrain et en dehors, l'esprit de groupe se forme en gagnant".