"Vincent Kompany n'avait aucun point faible, je détestais jouer contre lui"

Vincent Kompany vit peut-être des débuts chahutés en tant que coach d'Anderlecht, mais sa carrière de joueur est unanimement saluée. Et certains se rappellent de l'adversaire qu'il était ...

Charlie Austin (31 ans), actuellement aux Queens Park Rangers, a bien connu la Premier League, notamment avec Southampton. L'avant-centre anglais s'est frotté aux meilleurs défenseurs du pays et les a classés dans un top 5 au sein duquel on retrouve notamment John Terry, Gary Cahill ou son ancien équipier Richard Dunne. Au sommet de sa liste ? Un certain Vincent Kompany.

"C'est quelqu'un contre qui je détestais jouer", confesse d'emblée Austin pour talkSport. "Peu importe combien de vidéos de lui je regardais, je ne lui trouvais aucun point faible, je ne pouvais rien exploiter en jeu. Honnêtement, il était juste très, très bon. Il est parmi les meilleurs défenseurs centraux contre lesquels j'ai joué", déclare l'attaquant. "Et si on parle de leadership, il a mené Man City pendant des années. C'est quelqu'un que j'aurais aimé avoir dans mon équipe parce que vous voulez toujours jouer avec des équipiers qui portent l'équipe comme ça. C'était tellement dur de jouer contre lui".