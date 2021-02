Javier Pastore en route vers une destination exotique ?

L'Argentin avait quitté le Paris Saint-Germain en 2018 pour poser ses valises à l'AS Roma et retrouver la Serie A.

Javier Pastore n'est pas parvenu à s'imposer à l'AS Roma et le meneur de jeu n'entre plus dans les plans de son coach Paulo Fonseca. Le joueur âgé de 31 ans n’a toujours pas disputé le moindre match cette saison et les Giallorossi voudraient s’en séparer.

L'Argentin aimerait, lui aussi, partir et son agent travaillerait dans ce sens, selon France Football. Plusieurs clubs au Qatar auraient été sondés...