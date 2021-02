Jean Butez de retour et "pas loin de son meilleur niveau"

Le gardien numéro 1 de l'Antwerp a repris l'entraînement et espère très vite retrouver sa place entre les perches.

Après six semaines à l'infirmerie, Jean Butez voit tout doucement le bout du tunel. Comme il le confirme au Laatste Nieuws. "J'ai travaillé six semaines à fond pour revenir le plus vite possible à mon meilleur niveau, et maintenant, on s'en rapproche.

Touché à la cheville, l'ancien portier des Hurlus ne pensait pourtant pas revenir aussi vite. "Ça s'est passé très vite. Je suis prêt plus tôt que prévu. Maintenant, le tout est de retrouver la confiance entre les perches." Et l'objectif de Jean Butez est désormais limpide: il veut "redevenir le choix numéro 1" entre les perches, le plus vite possible.