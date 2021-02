José Mourinho pense qu'il finira "dans l'histoire de Tottenham pour les bonnes raisons"

L'entraîneur des Spurs croit qu'il peut écrire quelque chose avec son équipe.

Tottenham joue Wolfsberger jeudi en Europa League jeudi et tentera de se qualifier pour les huitièmes de finale de la compétition. Les Spurs connaissent actuellement une période difficile avec cinq défaites en six rencontres.

Cependant, José Mourinho pense que tout peut arriver : "Je crois que nous allons nous en sortir et que je finirai dans l’histoire de Tottenham pour les bonnes raisons. Que je ne suis pas le même entraîneur qu’avant ? Dieu merci. Nous évoluons tous. J’étais beaucoup plus émotif avant et cela provoquait des conflits".

Les résultats ne sont pas au rendez-vous et Mourinho ne veut pas se voiler la face : "Je ne suis pas heureux, mais mon expérience m’aide et je ressens encore beaucoup de confiance".