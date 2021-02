Les Anversois y croient: "On peut leur faire mal"

Une mission impossible pour l'Antwerp? Les Anversois veulent croire en leur chance.

Battu de justesse à l'aller, l'Antwerp a pris la direction de l'Ecosse où il espère renverser une situation compromise, jeudi soir.

Ritchie De Laet confirme: "Nous savons ce que nous devons faire pour espérer passer en huitièmes de finale, et on va tout faire pour y parvenir. On sait aussi que ce sera difficle, mais nous avons confiance", insiste-t-il dans une interview accordée au Laatste Nieuws.

Pour espérer faire tomber les Rangers, qui n'ont perdu qu'un seul match cette saison, les Anversois devront en tout cas faire mieux qu'à l'aller. "Malgré quelques erreurs individuelles, on avait disputé un très bon match. On a eu les occasions pour faire 4-3. On sait qu'on peut leur faire mal."