Europa League: une situation pas inédite pour Jordan Lukaku

Jordan Lukaku espère s'inspirer de ce qu'il avait réussi avec la Lazio il y a trois ans.

Si de nombreux joueurs du noyau de Franky Vercauteren découvrent les compétitions européennes cette saison, ce n'est pas le cas de Jordan Lukaku. L'ancien latéral d'Ostende avait déjà neuf rencontres d'Europa League dans les jambes avant d'arriver au Bosuil.

Et il s'est déjà retrouvé dans une situation similaire à celle qu'il connaîtra à Glasgow, à savoir devoir inscrire au moins deux buts en déplacement. C'était à Kiev, en 2018. La Lazio avait partagé l'enjeu à la maison, avant de s'imposer 0-2 en Ukraine et de valider son ticket pour les quarts de finale.

"Je m'en souviens très bien", confie Jordan Lukaku. "Dieumerci Mbokani évoluait au Dynamo à l'époque et les circonstances sont comparables. On devait inscrire deux buts et ce sera le cas également contre les Rangers." Une expérience qui pourrait lui être profitable, ce soir?