Yves Vanderhaeghe reste amer suite à son départ de Courtrai : "J'ai fait quelque chose de mal ?"

Yves Vanderhaeghe a rejoint le Cercle de Bruges avec pour objectif de maintenir le club en JPL.

Il y a quelques semaines, Vanderhaeghe recevait son C4 au KVK, le voilé déjà de retour aux affaires.

Mais ce dernier n'a pas encore vraiment digéré son départ : "Je n'ai presque pas pensé à mon licenciement", confiait Vanderhaeghe à Sport/Footmagazine. "Un jour plus tard, j'ai reçu une offre du Cercle. C'était une bonne chose que l'offre soit arrivée si vite."

Mais Vanderhaeghe ne connait toujours pas la raison de son départ forcé de Courtrai : "J'ai dit quelque chose de mal ? J'ai fait quelque chose de mal ? Je pense que Courtrai a surtout paniqué à ce moment-là."

"J'ai travaillé à Courtrai pendant dix ans. Durant cette période, j'ai toujours tout accepté et je ne me suis jamais plaint. Je suis toujours resté positif et j'ai été choqué lorsque j'ai appris que j'étais viré", a conclu Vanderhaeghe.

Ce samedi le Cercle accueille Waasland-Beveren, une rencontre à six points dans la course contre la relégation.