Zidane: "Thibaut Courtois est de plus en plus important pour nous"

Le coach du Real n'a pas hésité à vanter les mérites de son portier après la victoire contre l'Atalanta, en Ligue des Champions.

Ce ne fut pourtant pas la rencontre la plus compliquée à négocier pour Thibaut Courtois, qui n'a pas eu grand-chose à faire à Bergame, mercredi. "Quelques ballons aériens, et un peu de jeu au pied, mais pas plus", confirmait le gardien du Real au micro de VTM.

"Pas surpris"

Mais Thibaut Courtois s'est quansd même imposé comme l'un des patrons du Real sur le terrain depuis de nombreux mois et Zinedine Zidane est le premier à la reconnaître. "Il prend de plus en plus d'importance dans notre jeu, il est dynamique avec le ballon", insiste le Français.

"Ça ne me surprend pas en tant qu'entraîneur, mais ça fait du bien à tout le monde de voir comment il évolue", se réjouit Zizou qui a vu Thibaut Courtois sauver plusieurs fois la mise à son équipe ces dernières semaines.