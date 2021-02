Le coach d'Eupen fan d'un joueur de Saint-Trond : "Nous le voulions cet été, l'un des meilleurs à sa position"

Ce dimanche soir, Eupen affrontera Saint-Trond lors de la 28ème journée de Jupiler Pro League.

Bonne nouvelle pour Benat San José, le coach des Pandas pourra compter sur le retour de Knowledge Musona ce week-end. Blessé depuis le début du mois de janvier, le joueur prêté par Anderlecht est un cadre du côté du Kehrweg. "Il s'entraîne très bien et c'est de bonne augure pour la suite. C'est un joueur spécial et important. Il apporte ce plus également en attaque. Son retour est une bonne nouvelle", a confié le coach d'Eupen en conférence de presse.

Dimanche, la formation germanophone se déplacera au Stayen. "Un match important que nous voulons gagner. Par rapport au match aller qui avait eu lieu au mois d'août, Saint-Trond a beaucoup changé. Un coach et des joueurs différents et une nouvelle tactique avec une ligne défensive à 5. Au surplus, nous allons jouer sur un terrain synthétique. La rencontre sera certainement difficile et nous devrons faire attention à leur attaque et à certains éléments offensifs", a souligné le technicien espagnol.

"Christian Brüls est l'un des meilleurs à sa position"

Un certain Christian Brüls était dans le viseur d'Eupen cet été. "J'ai été surpris de le voir rejoindre le STVV cet hiver. Nous le voulions l'été dernier mais Westerlo ne voulait pas le lâcher. C'est un très bon joueur, l'un des meilleurs à sa position à mes yeux. Il apporte un danger permanent et beaucoup de créativité", souligne le coach de 41 ans.

Robin Himmelmann pourrait devenir le N°1

Théo Defourny n'a pas rassuré lors de ses dernières sorties. Le moment idéal pour Robin Himmelmann arrivé cet hiver. "Théo a fait quelques erreurs dernièrement mais je tiens à dire que ce n'est pas évident et que cela arrive. Robin s'entraîne très bien et c'est un grand professionnel. Il s'adapte tout doucement à nous et il faut encore lui laisser du temps. Il pourrait recevoir sa chance lors des prochaines rencontres", a conclu Benat San José.