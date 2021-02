Mauvais perdant, Gattuso s'en prend à la tactique de Grenade

A la surprise générale, le Napoli s'est fait éliminer par Grenade.

Naples ne disputera pas les huitièmes de finale de la Ligue Europa. Malgré un succès jeudi soir contre Grenade en seizième de finale retour (2-1), le club italien quitte la compétition, conséquence d’une défaite 2-0 lors du match aller.

Gennaro Gattuso est sorti de ses gonds après la rencontre. Au micro de Sky Italia, le technicien du Napoli ne s’est pas privé de dire tout le mal qu’il pensait de la tactique minimaliste utilisée par la formation espagnole pour assurer jusqu’au bout sa qualification.

"Nous avons encore concédé un but absurde. Après, je ne me souviens d’aucune autre action de Grenade. Nous devons être fiers de ce que nous avons fait, sans regret. Nous l’avons montré lors des deux matches, nous avions quelque chose de plus qu’eux. Je pense que ceux qui nous représentent doivent davantage respecter les équipes italiennes en Europe. Nous avons tout vu pendant ces trois jours. En première période, nous avons joué 17-18 minutes. Si une équipe italienne joue comme ça en Europe, le lendemain on est dans les journaux."

Septièmes de Serie A à quatre points de la quatrième place occupée par l’AS Rome, les Azzurri doivent désormais batailler pour décrocher un billet pour la prochaine Ligue des champions.