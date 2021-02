Vincent Kompany sait qu'il est sous pression: "Mais je n'ai jamais changé"

Le Sporting d'Anderlecht n'est pas dans la meilleure situation de son histoire, tant sportivement que financièrement.

Même si les fans ne sont pas dans les tribunes, la pression est extrêmement forte sur les épaules de Vincent Kompany au regard des derniers résultats. Pourtant, quand il est revenu au Club, Kompany a été accueilli comme le messie, mais pour certains cette perception a bien changé.

"J'ai toujours été humain (rires), j'ai toujours été celui que je suis. (il regarde les journalistes) Certains d'entre vous me connaissent depuis que j'ai 17 ans, est-ce que j'ai changé? Non, je ne pense pas. Chacun peut avoir sa propre opinion et je le respecte".

"Est-ce que les critiques me surprennent? Non, absolument pas. Le plus important, c'est de trouver une bonne alchimie entre les attentes, l'histoire du club et les résultats et ce n'est pas facile. Si j'avais dit: nous allons remporter le titre, tout le monde se serait moqué car tout le monde connait la situation du club".