🎥 Un Belge inscrit un but digne du Puskas Award !

Elisha Sam a été formé au Standard, mais n'a jamais évolué dans notre pays, quittant la Belgique en 2017 pour Israël. Il joue actuellement pour Notts County et a inscrit un but magistral !

Elisha Sam (23 ans) a rejoint l'Angleterre et Notts County l'été dernier en provenance de l'Arda Kardzhali, en Bulgarie ; il a inscrit ce samedi son 4e but de la saison en 5e division anglaise, la Conference Premier. Et quel but : face à Oxford, Sam a mis le ballon au fond ... d'une aile de pigeon face au but, qui lobe le portier. Un geste nonchalant et génial qui mérite de faire le tour du monde !