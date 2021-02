📷 Le message des supporters du Standard avant le Clasico

L'ambiance monte à moins de 24 heures du coup d'envoi du Clasico.

Le Clasico de ce dimanche sera d'une importance capitale pour le Standard et pour Anderlecht. Il sera sans doute décisif dans la course aux Playoffs 1. Et les supporters du Standard l'ont bien compris.

Les Utras Inferno du club liégeois se sont rendus au SL 16 Football Campus afin de faire passer un message aux joueurs avant le coup d'envoi de la rencontre : "Gloire et honneur à nos couleurs, de ce Clasico sortons vainqueurs".