🎥 Les joueurs de l'Excel Mouscron ont rencontré leurs supporters à l'entraînement

Les Mouscronnois ont un déplacement important du côté du Beerschot ce dimanche.

Après avoir provoqué la grogne des supporters la semaine passée suite à sa défaite face au Cercle de Bruges, l'Excel Mouscron va devoir se racheter ce dimanche du côté du Beerschot.

Les hommes de Jorge Simao s'apprêtent à vivre une fin de championnat difficile mais le club espère toujours se maintenir. Les supporters de l'Excel se sont d'ailleurs rendus à l'entraînement ce samedi afin d'encourager leurs joueurs.

Le programme de l'Excel dans les prochaines semaines s'annonce compliqué : après leur déplacement au Beerschot, les Mouscronnois accueilleront le Standard, Ostende et l'Antwerp et se déplaceront du côté de Charleroi et du Club de Bruges.