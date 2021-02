Pro League : le Cercle Bruges se donne de l'air

Dans un match capital pour le maintien, le Cercle Bruges a pris le meilleur sur Waasland-Beveren. Les Groen-Zwart prennent leurs distances avec leurs poursuivants.

C'est une belle opération pour le Cercle. Ce samedi après-midi, les Groen-Zwart ont pris l'ascendant sur Waasland-Beveren dans le cadre de la 28ème journée de Pro League. À domicile, le club brugeois a remporté un duel primordial dans la lutte pour le maintien dans l'élite.

Chaque mi-temps aura eu son but. En première période, c'est Leonardo Da Silva Lopes qui a ouvert le score pour les locaux (29ème). Puis, lors du second acte, Kévin Denkey a inscrit le but du break (82ème). L'ancien nîmois a marqué son troisième but sur ses quatres derniers matchs joués. Score final : 2-0 pour le Cercle Bruges.

FT [2-0] YES! Het bleef lang spannend, tot invaller Denkey deze belangrijke wedstrijd in een definitieve plooi legde. Leve Cercle!#cerwbe #levecercle pic.twitter.com/4fL2nWJRXB — Cercle Brugge (@cercleofficial) February 27, 2021

Les Brugeois prennent trois points d'avance sur l'Excel, premier barragiste, en attendant le résultat des Hurlus contre le Beerschot (coup d'envoi demain à 16h). À noter qu'il s'agit de la première victoire en championnat de Yves Vanderhaeghe depuis son arrivée sur le banc de la formation à la tunique verte. De son côté, Waasland-Beveren reste lanterne rouge de D1A.