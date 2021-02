Le changement de système gagnant de Kompany : Lukas Nmecha enfin libéré

Anderlecht a entamé la rencontre avec deux attaquants devant, Abdoulay Diaby intégrant le 11 de base. Un changement gagnant, plutôt en termes d'animation offensive que pour la prestation de Diaby lui-même.

Abdoulay Diaby a enfin pu savourer sa première titularisation avec le RSC Anderlecht, et pas n'importe où : à Sclessin pour le Clasico, avec le résultat au bout. "À son arrivée, Abdou était fit et physiquement prêt, mais manquait de rythme pour jouer. Heureusement, le timing de sa bonne forme était idéal pour qu'il soit titulaire ce dimanche", se réjouit Vincent Kompany. Le Malien n'a pas livré une prestation incroyable, mais à ses côtés, Lukas Nmecha n'avait plus paru aussi à l'aise depuis de longues semaines.

"Il nous manquait un peu d'expérience dans l'équipe, nous alignons souvent le 11 le plus jeune du championnat et ce n'était pas le cas aujourd'hui", pointe Kompany. "Dans nos précédentes rencontres, il nous manquait parfois la vitesse d'exécution devant, nous n'amenions pas assez de danger". Depuis le départ de Percy Tau, Vincent Kompany semblait tâtonner sur le plan offensif, mais le 4-4-2 aligné ce dimanche a au moins répondu à une question : Nmecha n'est jamais aussi bon qu'avec quelqu'un à ses côtés ...