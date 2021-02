Vanderhaeghe prône le calme malgré la victoire cruciale : "Nous ne sommes encore nulle part"

Le Cercle a réalisé une excellente opération dans la course au maintien en venant à bout d'un rival direct.

La victoire 2-0 face à Waasland-Beveren a fait pousser un gros "ouf" de soulagement. Avant cela, les Groen & Zwart avait pris des points importants contre Mouscron et Anderlecht.

Yves Vanderhaeghe en est fier et satisfait mais tient à garder les pieds sur terre : "C'était une nécessité de prendre des points, et le beau football ne faisait pas partie de l'équation. Je pense que Waasland-Beveren a essayé de mieux jouer au football que nous. Nous avons montré pas mal de nervosité. Mais un joli tir a fait basculer le match. Je pense que nous avons eu la bonne attitude : nous n'avons pas avancé à l'aveuglette, mais nous avons gardé notre organisation. Quand vous prenez l'avance dans un match, vous savez qu'il y aura d'autres occasions, et nous avons fait du bon travail à cet égard. Nous aurions pu marquer quelques buts de plus, mais je suis très content du 2-0", a confié l'entraineur brugeois à Eleven Sports après le match.

Vanderhaeghe réalise toutefois que la bataille n'est pas encore terminée : "C'est une victoire cruciale et j'ai fait prendre conscience au groupe qu'il s'agit maintenant de l'heure de vérité. Avec ce jeune groupe, et avec l'évolution que nous réalisons, cela fait plaisir de prendre six points sur six face à deux concurrents directs. Mais je garde les pieds sur terre. Nous pouvons nous réjouir d'avoir maintenant 4 points d'avance, mais nous ne sommes encore nulle part. Les joueurs sont également conscients de cela. Nous devons continuer à travailler dur. Nous avons encore cinq matchs très importants devant nous", a déclaré l'ancien milieu de terrain.