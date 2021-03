L'appel du pied de David Beckham à Messi et Ronaldo

Propriétaire de l'Inter Miami, l'Anglais ne manque pas d'ambitions et il l'a fait savoir à l'occasion de la présentation du nouveau maillot de son équipe.

David Beckham a en effet adressé un appel du pied à Lionel Messi (33 ans, 23 matchs et 19 buts en Liga cette saison) et Cristiano Ronaldo (36 ans, 20 matchs et 19 buts en Serie A cette saison).

"Messi et Cristiano ont été mentionnés. Ils sont au sommet de leur forme et ils sont les meilleurs depuis quinze ans. Nous voulons attirer les meilleurs joueurs", a expliqué l'ancien joueur de Manchester United dans des propos relayés par l'AFP. "Je sais que les fans de Miami veulent voir de grandes stars. Nous avons déjà des joueurs comme Gonzalo Higuain et Blaise Matuidi, qui apportent du talent et du glamour. Mais à l’avenir, nous voulons avoir l’opportunité de faire venir de grands noms."