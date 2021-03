La revanche de Wellenreuther, un Timonier qui a évité le naufrage

Il a été critiqué de toutes parts ces dernières semaines, après son erreur contre Courtrai ou quelques hésitations au pied. Mais Timon Wellenreuther était l'homme du match en quart de finale de Croky Cup.

Kévin Denkey en fera des cauchemars : sans Timon Wellenreuther, le Togolais était à nouveau le héros du Cercle de Bruges. Mais l'Allemand, qui s'est pourtant encore fait une frayeur très tôt dans le match sur un dégagement nonchalant, était par la suite impassable. À au moins trois reprises, le remplaçant de Van Crombrugge a sauvé ses couleurs, assurant une qualification plus difficile qu'on aurait pu le penser après l'ouverture du score de Lukas Nmecha.

Je savais que Timon aurait besoin de temps pour s'établir

Une belle revanche qui ne surprend pas Vincent Kompany. "Timon a subi trop de critiques. On est contents de pouvoir compter sur un second gardien de son niveau. En perdant Hendrik Van Crombrugge, on ne perdait pas qu'un excellent gardien mais aussi un leader très important", rappelle le coach du RSCA. "C'est difficile pour Timon, il avait besoin de temps pour s'établir et je le savais bien. Je suis vraiment heureux pour lui, j'espère que cette belle prestation lui donnera la confiance dont il a besoin".