De 3e gardien à titulaire, Louis Bostyn n'a rien lâché pour y arriver : "J'ai donné le meilleur de moi-même chaque jour"

L'été dernier encore, Louis Bostyn n'était que le troisième gardien de Zulte Waregem et pensait quitter le club. Il est depuis devenu titulaire dans les cages d'Essevee.

Louis Bostyn recevait sa chance pour la première fois en novembre 2017, suite à la blessure du titulaire Sammy Bossut. Mais une fois ce dernier de retour, Bostyn retrouvait alors le banc. Au cours des deux saisons suivantes, Bostyn n'a pas beaucoup joué à Zulte Waregem, de quoi le décourager : "Le fait de très bien m'entrainer, mais de rester troisième gardien était décourageant", confie Louis Bostyn à Sport/Footmagazine.

Malgré cette période difficile, le portier a continué à travailler dur : "J'ai donné le meilleur de moi-même chaque jour, avec l'idée que demain j'aurais peut-être ma chance."

Même pendant le confinement, le natif de Roulers a fait tout ce qu'il a pu pour être prêt pour la nouvelle saison : "Je n'ai rien lâché, j'ai travaillé dur pour me préparer mais il s'est avéré que je serais à nouveau le troisième gardien pour cette saison."

Bostyn a ensuite insisté pour partir, mais le club n'a pas souhaité le libérer et a tenu à le garder. Cette saison, le Belge a dû attendre six journées avant de recevoir sa chance. Et il a su la saisir : "Rien ni personne ne peut m'assommer", conclut le gardien de 27 ans.