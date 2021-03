Les arbitres du week-end dont connus (et cette fois il y aura le VAR)

La 30ème journée commencera dès ce vendredi, avec le match entre le Sporting de Charleroi et STVV. Ce sera Lawrence Visser qui sera au sifflet pour ce duel inaugural.

Wesli De Cremer sera à la direction du duel 100% wallon entre Mouscron et le Standard. Lothar D'Hondt sera lui l'homme en noir du duel entre le sporting d'Anderlecht et le KV Malines.

Find out the appointments for matchday 3️⃣0️⃣ of the @ProLeagueBE 🧐



🇳🇱 - https://t.co/gZgy24r4fc

🇫🇷 - https://t.co/UY9Ad2Lp7x pic.twitter.com/11ZLL8cCmU