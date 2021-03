Mondial 2022 : Vers un report des matchs de qualifications en Amérique du Sud ?

Les deux prochaines journées de qualification à la Coupe du monde 2022 sont menacées dans la zone Amérique du Sud en raison des restrictions liées à la pandémie de Covid-19.

Le match de qualification à la Coupe du monde 2022 entre la Colombie et le Brésil pourrait ne pas avoir lieu le 25 mars prochain. Le ministre colombien de la Santé Fernando Ruiz ne s'est guère montré optimiste. "Les chances de recevoir un vol en provenance du Brésil sont très faibles, il n'y a aucun moyen de justifier l'arrivée d'un vol charter", a-t-il déclaré dans un communiqué publié ce vendredi alors que la Colombie a suspendu les vols en provenance du Brésil depuis fin janvier.

La FIFA et la Confédération sud-américaine de football (CONMEBOL) sont actuellement en pourparlers pour décider si les journées de qualification au Mondial 2022, prévues les 25-26 mars et le 30 mars, pourront bien avoir lieu. Le sujet est d'autant plus complexe que les dix pays d'Amérique du Sud figurent sur la "liste rouge" des interdictions de voyage du gouvernement britannique - qui ne prévoit pas d'exemptions pour les athlètes et les sportifs. Il n'est pas acquis, dans ce contexte, que les joueurs sud-américains évoluant en Premier League soient libérés par leur club.